Međunarodni dan babica obeležava se 5. maja svake godine i posvećen je babicama koje pružaju podršku, negu i stručnost ženama tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda. Profesija babice ima posebno značajno mesto u zdravstvu.

Iz tih razloga Svetska zdravstvena organizacija i druge međunarodne organizacije naglašavaju važnost povećanja broja kvalifikovanih babica.

U službi ginekologije i akušerstva, gde je i smešteno porodilište u kome se porađaju žene iz čitavog Rasinskog okruga zaposoleno je 73 babica, koje su rekle da svoje zanimanje, ne bi menjale ni za jedno drugo.

“Neopisiva radost je kada majci po prvi put predajete bebu u naručje i ta radost je nešto što i nas čini srećnim i važnim činiocima na početku života svakog novog bića”, poručuju kruševačke babice.