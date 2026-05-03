FUDBALSKI KAMP U BRZEĆU ZA NAJPERSPEKTIVNIJE

Početak maja rezrevisan je za tradicionalni kamp u Brzeću, koji okuplja, kako talentovane mališane iz klubova FS Regiona Istočne Srbije, tako i najperspektivnije trenere, među kojima su i naši Bratislav Punoševac i Filip Filipović. Kamp je počeo juče, a traje do 5. maja.

Istovremno, FK Napredak je imao i predstavnika u reprezentaciji Regiona Istočne Srbije za 2013. godište, na Memorijalnom turniru Slobodan Santrač. Među najboljima u svom godištu bio je Novak Đorđević. Reprezentacija RIS – a na ovom turniru je osvojila treće mesto.

Izvor: FK Napredak