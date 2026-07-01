01/07/2026 - 17:17
RTK | Radio televizija Kruševac
Društvo

Dugoogodišnja saradnja u mnogim oblastima sa bratskim narodom

Autor: RTK

Gosti grada Kruševca na Vidovdan, bili su predstavnici gradova pobratima iz više zemalja a među njima i Lipeck iz Rusije. Imamo dugogodišnju saradnju u mnogim oblastima, posebno kulturi, tradiciji i duhovnost a kako proslavljaju nastupajući praznik Sveti Jovan Preteča sedmog jula ali i praznik DAN PORODICE, LJUBAVI I VERNOSTI osmog jula koji je Ruska federacija ustanovila 2008. godine.

Za Televiziju Kruševac je govorila Irina Miljković članica Koordinacionog tela nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji.