Dugoogodišnja saradnja u mnogim oblastima sa bratskim narodom

Gosti grada Kruševca na Vidovdan, bili su predstavnici gradova pobratima iz više zemalja a među njima i Lipeck iz Rusije. Imamo dugogodišnju saradnju u mnogim oblastima, posebno kulturi, tradiciji i duhovnost a kako proslavljaju nastupajući praznik Sveti Jovan Preteča sedmog jula ali i praznik DAN PORODICE, LJUBAVI I VERNOSTI osmog jula koji je Ruska federacija ustanovila 2008. godine.

Za Televiziju Kruševac je govorila Irina Miljković članica Koordinacionog tela nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji.