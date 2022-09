FUDBAL: Zvezda savladala Napredak minimalnim rezultatom – Trajal pobedio Slobodu

U utakmici 12. kola Super lige, Napredak je juče u Beogradu uzgubio od Crvene zvezde rezultatom 1:0. U vikendu za nama igrao je i Trajal koji je kod kuće u subotu u utakmici 9. kola Prve lige pobedio užičku Slobodu rezultatom 2:1.

Crvena zvezda je juče na stadionu Rajko Mitić posle dosta muke i truda savladala Napredak minimalnim rezultatom. Gol odluke postigao je Zvezdin centarfor Aleksandar Pešić u 68. minutu. Crveno-beli su stigli do trijumfa teže nego što se očekivalo. Napadali su od početka susreta. Ipak, prvu ozbiljnu priliku na meču imali su gosti iz Kruševca. Bojan Čečarić je iz veoma dobre pozicije tukao glavom, ali je lopta završila preko gola Crvene zvezde. U prvom poluvremenu smenjivali su se napadi Zvezde, ali su se odbijali od dobro postavljene odbraneNapretkovih igrača. Svojim intervencijama ponovo se istakao Napretkov golman Nikola Petrić koji je odbranio nekoliko odličnih pokušaja Zvezdinih napadača. U drugom poluvremenu nastavili su se naleti domaćina o čemu govori i podatak da su crveno-beli izveli 15 udaraca iz kornera, ali ni jedan nije bio opasan po Kruševljane. Tek je u 68. minutu srušen Napretkov bedem. Katai je probio po levoj strani, dobro je centirao, a Pešić je iz neposredne blizine glavom savladao do tada odličnog Petrića. Do kraja utakmice Napredak je pokušao da izjednači. Imao je nekoliko opasnih izleta na protivničku polovinu, ali bez učinka. Ostale su još dve utakmice 12. kola da se odigraju danas, a za sada je Napredak i dalje na 11. mestu Super lige.

U vikendu za nama igrao je i Trajal koji je kod kuće u subotu u utakmici 9. kola Prve lige pobedio užičku Slobodu rezultatom 2:1. Golove za Trajal postigli su Stefan Golubović na početku utakmice u 6. minutu i Ilija Stojanović u 31. Trajal je na poluvreme otišao sa 2 gola prednosti, ali su u drugom delu utakmice igrači Slobode preko Miloša Ristića u 61. minutu uspeli da dođu do počasnog gola. Gumari su ostvarili treću pobedu u prvenstvu, prvu sa novim trenerom Milanom Nikolićem te sada na 9. mestu imaju 10 bodova.