Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala više javnih poziva

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je više javnih poziva, putem kojih će, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima, u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 15.000 lica u Srbiji.

Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama građana u koje prvenstveno spadaju: lica bez osnovnog obrazovanja i završene srednje škole, mladi do 30 godina starosti bez radnog iskustva, žene, a posebno žene iz manje razvijenih i devastiranih područja, osobe sa invaliditetom, Romi i Romkinje, korisnici novčane socijalne pomoći i drugih usluga socijalne zaštite, lica starosti 50 i više godina, dugoročno nezaposleni koji posao traže više od 12 meseci, a posebno nezaposleni koji posao traže duže od 18 meseci, samohrani roditelji, supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena.

Sve informacije u vezi sa raspisanim javnim pozivima dostupne su na internet stranici www. nsz.gov.rs, putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama, kao i u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.