Bez golova u Kruševcu: Napredak – Radnički Kragujevac 0:0

Bez pobednika u Kruševcu gde je gostovao kragujevački Radnički, a ekipa Slavka Matića je tražila pobedu kako bi rešila pitanje opstanka. Ipak, moraće da rešava u poslednjem kolu protiv Javora na svom terenu, pošto je danas bilo samo 0:0.

Počelo je šansom Vidakova sa distance kada je Balević odlično odbranio, a Radnički je od starta krenuo veoma ofanzivno. Igrao se 11. minut kada je Ben Hasin imao kolosalnu šansu, ali je Balević uspeo da odbrani, a odmah u sledećem napadu pokušaj Vidakova koji je bio izblokiran.

Radnički je imao loptu u svom posedu, ali je teško dolazio do izrazitih šansi u kojima bi naneo štetu odbrani protivnika.

U prvom poluvremenu Napredak nije uputio nijedan udarac ka golu Lijeskića, što dovoljno govori o odnosu snaga.

I u nastavku nepromenjena priča, dva puta je pripretio Vidakov, ali ništa se nije menjalo na semaforu.

I onda gol u mreži Radničkog, Nikola Skrobonja, momak koji je pred početak ove sezone stigao upravo u Kragujevac kao pojačanje, bio je koban po bivši tim. No, VAR je rekao svoje, Skrobonja je bio u ofsajdu.

U 88. minutu najbolja šansa u drugom poluvremenu, Ester Sokler je već video loptu u mreži, ali je mladi Balević briljantno odbranio, još jednom.Marjanović se nalazio često u kaznenom prostoru Napretka, a posle jedne njegove akcije, šutirao je Vidakov, ali je lopta prohujala pored gola. Ni to nije bilo sve, pokušao je i Sokler, ali je Balević večeras bio neverovatan.

Izvor: sportske.net