Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za prvi kvartal ove godine koji će biti otvoren do 15. maja.

Zahtevi se podnose putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Kako podseća Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u prva tri meseca ove godine.

Zahtevi za premije za mleko podnose se od 15. aprila. Premija za mleko za prvi kvartal 2026. ostvaruje se u iznosu od 19 dinara po litru mleka.