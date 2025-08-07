Predstavljen Pravilnik o sufansiranju mera zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora

Regionalna privredna komora Kruševac organizovala je u svojoj sali za prezentacije u saradnji sa Gradskom upravom Kruševac predstavljanje PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU MERA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2025. GODINI NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA.

Ssatanku su prisustvovali predstavnici kompanija Rasinskog okruga koji mogu da ponude ekološki prihvatljive kotlove a sugrađani će uskoro moći da ih nabave zahvaljujući subvencvijama grada Kruševca koji je od resornog Ministarstva dobio 12 miliona dinara. Grad Kruševca je iz budđeta opredelio tri miliona dinara tako da je ukupna vrednost za realizaciju ovog projekta 15 miliona dibnara. a ukupna vrednost