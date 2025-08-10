SUPER LIGA: „Sedmica“ Partizana protiv Napretka u Kruševcu

Fudbaleri Napretka poraženi su u Kruševcu od Partizana rezultatom 7:2 (3:0), u utakmici četvrtog kola Superlige Srbije.

Crno-beli su poveli u 31. minutu utakmice, a strelac je bio Jovan Milošević. Partizan je do drugog pogotka stigao sedam minuta kasnije, kada je Bibras Natho precizno šutirao sa ivice kaznenog prostora. Dva minuta kasnije sa slične udaljenosti mrežu domaćeg tima pogodio je i Bogdan Kostić za 3:0.

Napredak je zaigrao bolje na početku drugog poluvremena i u 53. minutu smanio rezultat. Gol glavom postigao je Andrija Majdevac posle centaršuta Uroša Ignjatovića. Samo minut kasnije domaći tim je došao do novog gola, a strelac je ponovo bio Majdevac.

Partizan je ipak uspeo da vrati vođstvo od tri gola razlike, golovima Bogdana i Andreja Kostića u 57. i 60. minutu. Crno-beli su do kraja postigli još dva pogotka. Prvo je u 85. minutu iz daljine mrežu protivnika pogodio Andrej Kostić, da bi konačan rezultat u 90. minutu posle kornera postavio Vukašin Đurđević.

U narednom kolu Napredak gostuje Radničkom u Kragujevcu.

Mozzart Bet Super liga Srbije 2025/26 – 4.kolo: NAPREDAK – PARTIZAN 2:7 (0:3)

Strelci: Andrija Majdevac 52′, 53′ – Jovan Milošević 31′, Bibars Natcho 38′, Bogdan Kostić 41′, 56′, Andrej Kostić 59′, 85′, Vukašin Đurđević 90′