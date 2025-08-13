Ministar Gašić razgovarao sa norveškim piscem i istoričarom Knutom Flovikom Turesenom

Ministar odbrane Bratislav Gašić primio je danas u posetu norveškog pisca i istoričara Knuta Flovika Turesena.

Norveški pisac i istoričar boravi u Republici Srbiji radi posete Vojnom arhivu i istraživanja arhivske građe za potrebe izrade baze podataka i pisanja svoje nove publikacije o srpskim zarobljenicima u radnim logorima u Norveškoj u Drugom svetskom ratu. Autor je knjige „U Norvešku, u smrt“, koja je prevedena na srpski jezik 2015. godine, a u kojoj obrađuje zarobljeništvo srpskih interniraca u nacističkim logorima na severu Norveške.

Tokom posete, ministar Gašić izrazio je zahvalnost Turesenu na njegovoj dugogodišnjoj posvećenosti istraživanju sudbine srpskog naroda u nacističkim logorima na teritoriji Norveške, naglasivši da je negovanje kulture sećanja od izuzetnog značaja za očuvanje istorijske istine i dostojanstva žrtava. On je, tom prilikom, iskazao punu podršku naporima usmerenim ka očuvanju sećanja na stradanje srpskog naroda i istakao da Ministarstvo odbrane ostaje otvoreno za saradnju na polju istorijskog istraživanja i međunarodne memorijalizacije.

Turesen je upoznao ministra odbrane sa dosadašnjim rezultatima svog rada, kao i sa planiranim istraživačkim i izdavačkim aktivnostima. On je istakao da je priča o srpskim zarobljenicima u Norveškoj važan, ali nedovoljno poznat deo istorije koji zaslužuje veću pažnju i poštovanje.

Knut Flovik Turesen dobitnik je zlatne medalje za hrabrost „Miloš Obilić“ za ispoljenu izvanrednu hrabrost i delo ličnog herojstva, koju mu je uručio predsednik Republike Aleksandar Vučić na Sretenje 2022. godine, jer je kao pripadnik interventnog bataljona od približno 250 norveških vojnika odigrao ključnu ulogu tokom nasilnih događaja 17. marta 2004. godine na Kosovu i Metohiji, kada je sprečeno uništavanje srpskog sela Čaglavica kod Prištine i spaljivanje manastira Gračanica.