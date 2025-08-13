U Mozaik sali svečano su podeljeni ugovori za dodelu subvencija za samozapošljavanje u okviru lokalnog plana samozapošljavanja za ovu godinu.

Ugovore je dobilo 51 lice, 21 žena i 30 muškaraca, među kojima su 2 lica sa invaliditetom. Subvencije za samozapošljavanje odobrene su u jednokratnom iznosu od 380.000 dinara, a za lica sa invaliditetom 420.000 dinara.

Za realizaciju programa subvencija za samozapošljavanje grad Kruševac je u ovoj godini izdvoji 10 miliona dinara, a Nacionalna služba za zapošljavanje 9 miliona i 600.000 dinara.

Navodeći da je ove godine iz budžeta grada izdvojeno 17 miliona dinara za sprovođenje različitih mera populacione politike zapošljavanja i da je jedna od tih mera upravo samozapošljavanje, zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković je napomenula da je lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kruševca ključni dokument i poluga kojom grad sprovodi različite mere u cilju smanjenja nezaposlenosti. Svečanoj podeli ugovora za dodelu subvencija za samozapošljavanje prisustvovali su i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kruševac, Aleksandar Jovanović i predsednik Komisije za izradu lokalnog akcionog plana zapošljavanja i izbor korisnika sredstava Dragan Anđelković.