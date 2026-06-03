Deseti Viteški megdan u Lazarevom gradu ovog vikenda

U okviru programa VIDOVDAN 2026. GODINE, Turistička organizacija Grada Kruševca pod pokroviteljstvom Grada, orgnizuje 6. i 7. juna desetu jubilarnu manifestaciju VITEŠKI MEGDAN U LAZAREVOM GRADU.

Prvog dana vikenda od 11 časova, kroz tematski prikaz srednjovekovnog života biće održan bazar, radionice za decu i mlade, streličarstvo,viteške scenske borbe, mačevanje, fotografisanje sa sokolovima a u 21 sat nastupa muzička grupa ZANA.

Drugog dan, u nedelju od 12 časova je SREDNJOVEKOVNO VENČANJE sa svečanom trpezom i muzičkom pratnjom gradske solistkinje Sanje Ivanović.

Istog dana u 15 časova u parohijskom domu crkve Lazarice je promocija knjige PUT U VEČNOST KNEZA LAZARA i DUH KOSOVSKOG VITEZA autora Slobodana Nikolića.