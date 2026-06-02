STK Ping Pong jedan od najboljih u stonom tenisu u centralnoj Srbiji

STK Ping Pong jedan je od najboljih u stonom tenisu u centralnoj Srbiji. Članovi Nikola Vranjanac i Relja Vojinović , šampioni su zarvšnog pozivnog turnira TOP 8 SSKCR 2026 a sezonu su završili na prvom mestu liste centralne Srbije za juniore i kadete.

Na turniru u Isakovu , u subotu SRT Ping Pong osvojio je pet pehara i dve zlatne i jednu bronzanu medalju.

Rezultatima postignutim tokom prošle i ove godine, osiguran je opstanak u Drugoj ligi Srbije. Trener kluba Vasilije Miletić, proglašen je za najboljeg trenera centralne Srbije za sezonu 2025 -26. Iz STK Ping Pong, ističu da su rezultati postignuti uz rad takmičara i nesebičnu pomoć Trajal korporacije, VP Doma i grada Kruševca.