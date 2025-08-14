Ministar Gašić odgovorio Ponošu: Kobre su i tebe štitile iako ih je bilo sramota

Ministar odbrane Bratislav Gašić je, odgovarajući na provokativnu objavu Zdravka Ponoša, podvukao da su pripadnici Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“ sinoć u Novom Sadu bili na službenom zadatku obezbeđenja štićenog lica u skladu sa zakonom i da su njihovi postupci, uprkos očiglednoj životnoj ugroženosti, bili uzdržani i profesionalni.

– Zahvaljujući Ponošu i njemu sličnima, koji neprestano u javnosti pozivaju na nasilje i podgrevaju mržnju, sinoć su se i dogodili neredi u Novom Sadu. Pripadnici jedinice „Kobre“ nisu čuvali prostorije SNS-a, nego osobu koja po zakonu ima pravo da njihovu fizičku zaštitu i kojoj je, prema bezbednosnoj proceni, ta zaštita neophodna. Ponoš to vrlo dobro zna, ali kao i obično, koristi svaku priliku za prikupljanje jeftinih političkih poena – izjavio je ministar Gašić.

Svi pripadnici Vojske Srbije, naglasio je, uključujući i pripadnike Odreda „Kobre“ su patriote i profesionalci koje dnevna politika ne zanima, niti se njome bave.

– Ti ljudi su, svojevremeno, po službenoj dužnosti obezbeđivali i Ponoša iako je mnoge od njih zbog toga bilo sramota. Žalosne smo scene sinoć gledali – da huligani razbijaju glave našim pripadnicima koji to ni na koji način nisu isprovocirali. A bivši načelnik Generalštaba to nasilje nad svojim bivšim kolegama nije osudio… Od čoveka njegovih moralnih svojstava se tako nešto ne bi moglo ni očekivati – istakao je ministar.

Gašić je podsetio na činjenicu da je Vojska Srbije za vreme Ponoševog mandata na čelu Generalštaba unazađena i devastirana.

– Bilo je potrebno više od decenije da se vojska oporavi od Ponoševe „reforme“. Njegov legat su masovna prinudna penzionisanja najsposobnijih oficira, uništavanje perspektivne ratne tehnike, bedne plate i sramotan socijalni status… Zahvaljujući Aleksandu Vučiću i ogromnom trudu svih nas zajedno, Vojska Srbije je danas ozbiljna i savremena sila. U njoj su, svidelo se to Ponošu ili ne, jasno definisani propisi i pravila. Zna se ko komanduje, zna se ko odlučuje. U našoj vojsci politike nema, pogotovo ne stranačke politike. Samo patriotizam i profesionalizam – podvukao je ministar odbrane Bratislav Gašić.