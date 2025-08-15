U Velikoj Lomnici uskoro počinju radovi na parternom uređenju Doma kulture i njegove sale

Fasada Doma kulture u Velikoj Lomnici je rekonstruisana, postavljena je nova stolarija, urađeno je parterno uređenje i sve to zahvaljujući sredstvima iz budžeta grada Kruševca u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem Kruševca koje je bilo zaduženo za ozelenjavanju prostora.

U drugoj fazi, uskoro počinju radovi na parternom uređenju Doma kulture i njegove sale.

U subotu 16. avgusta od 19 sati na letnjoj sceni u Velikoj Lomnici, biće održan drugi deo tradicionalnog 15-tog po redu programa DA SE PODSETIMO. Učestvovaće veterani ali i mladi članovi Kulturno umetničkog društva ,,Radomir Jakovqević Jakša” iz Velike Lomnice.