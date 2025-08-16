Broj nezaposlenih konstantno se smanjuje, veliku zaslugu u tome ima i program Garancije za mlade

Na kraju jula tekuće godine na području Rasinskog okruga zabeleženo je 14.328 nezaposlenih, od toga 2.127 mladih lica do 30 godina, a na teritoriji grada Kruševca zabeleženo je 6.414 nezaposlenih, i od toga 937 mlađe populacije, što predstavlja oko 14,8 posto mladih Rasinskog okruga koji su trenutno bez zaposlenja.

Ova statistika nam govori da se broj nezaposlenih konstantno smanjuje, a veliku zaslugu u tome ima i program Garancije za mlade koju sprovodi filijala u Kruševcu, istakla je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Kruševac, PR Kruševačke filijale Ana Bacić.