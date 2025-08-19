Počeli pregovori o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu

Kako je za Tanjug rekao član pregovaračkog tima iz Saveza samostalnih sindikata Srbije Aleksandar Radojević, Vlada Srbije je ostala pri svom ranijem predlogu da se minimalac poveća za 10,1 odsto, što je sa oktobarskim povećanjem od 9,4 odsto kumulativno povećanje od 20,45 odsto, dok sindikati nisu izašli sa svojim predlogom povećanja.

Prema njegovim rečima stavovi sindikata biće poznatiji nakon sednica radnih tela dve sindikalne centrale, Veća Saveza sindikata 21. avgusta a UGS-a Nezavisnost 25. avgusta. Savez samostalnih sindikata je za 25. avgust sazvao i okrugli sto na temu minimalne cene rada.

Sledeća sednica pregovaračkog tima očekuje se 26. avgusta. Ukoliko se socijalni partneri ne dogovore oko nove cene minimalne zarade, odluku o njenoj visini donosi Vlada Srbije, a krajnji rok je 15. septembar.

Trenutna minimalna cena rada iznosi 53.592 dinara.