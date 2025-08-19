U OŠ “Despot Stefan” u Donjem Stepošu i područnim odeljenjima sve spremno za početak nove školske godine

U Osnovnoj školi “Despot Stefan” u Donjem Steopušu i područnim odeljenjima sve je spremno za početak nove školske godine.

Ove godine po prvi put u školske klupe sešće 25 prvaka, istakao je direktor škole Zoran Milosavljević i naglasio da sa njima radi 42-oje nastavnika, a u 17 odeljenja raspoređenih u matičnoj školi upisaće se dve stotine đaka, u dva kombinovana u Donejm Stepošu, isto toliko i u Nauparu, dok su u Jablanici formirana četiri samostalna odeljenja.

U prošloj godini kompletno je uređena fiskluturna sala, sa novim parketom, prozorima i spravama za vežbanje, a iznos za rekonstrukciju od oko 4 i po miliona dinara izdvojen je iz gradskog budžeta za investicije u prosveti. Skoro isti iznos izdvojen je za obnovu školske zgrade u Nauparu, koja ove godine proslavlja 180 godina rada, zbog čega je ovo izdvojeno odejenje škole “Despot Stefan” na Vidovdanskoj Akademiji dobilo i Pohvalu Grada Kruševca.

Svečano otvaranje renoviranog objekta, koji je zadržao autentičan izgled i pod zaštitom je države planirano je za kraj septembra.