Za koga (ne) važi Hipokratova zakletva?

Hipokratovu zakletvu tradicionalno polažu lekari obavezujući se na ustrajavanje u etičkom vršenju dužnosti svoje profesije.

Pozivom blokadera pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova da pređu na njihovu stranu i pretnjom da će “zažaliti jednog dana, kada će se sresti oči u oči sa njim kao budućim lekarom, kada dovedu svoje dete na pregled, a on im reći da si ‘onaj koji me je tukao’”, jasno pokazuju kako ljude dele na one koji sa njima šetaju i one koji to ne čine.

Postavljamo pitanje da li je to u skladu sa Hipokratovom zakletvom “da ću smatrati dragim kao roditelja onog koji me je naučio ovoj umetnosti; da ću živeti u slozi sa njim i, ukoliko je to potrebno, deliti svoja dobra sa njim; da ću njegovu decu gledati kao svoju braću”.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели RTK Televizija (@radiotelevizijakrusevac)

Izvor video snimka: odjek.rs, ilustracija: Wikipedia