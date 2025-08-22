22/08/2025 - 22:16
КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: Значај благодарења за духовно и телесно здравље и очување идентитета

Духовна обнова Лазаревог града подразумева благодарност свих који су осетили Благодат. Она је Божије Царство у нама, немерљива је кроз векове и непобедива. Човек који има у себи смирење, Царство Божије – делић тога увек шири око себе. Јако су нам помогле Свете Иконе Мајке Божије, и славимо их и прослављамо.

Овај пројекат је суфинансиран из Буџета Града Крушевца. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Пресвета Богородица Тројеручица се слави у Епархији крушевачкој, и у манастирима и у црквама, Светог Ђорђа, Лазарици и другим, јако лепо, путем колачарства, наша Српска Православна Црква се прославља достојно и на свему томе и Духовној обнови Епархије са троном Митрополита Давида, за све благодаримо Господу!

– Ово је сегмент видео објаве у којој Хаџи Драгана Мраковић, психијатар говори о значају благодарења за духовно и телесно здравље и очување националног и културног идентитета.

Објава је део Пројекта који на Порталу РТК.РС реализујемо уз подршку Града Крушевца.

