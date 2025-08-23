Predstavnici grada Kruševca posetili pobratimski mađarski grad Sentandreju i prisustvovali obeležavanju Srpskog oproštaja, Preobraženja i Svetog Ištvana.

Predstavnici grada Kruševca su posetili pobratimski mađarski grad Sentandreju i prisustvovali programu obeležavanja Srpskog oproštaja i verskih praznika Preobraženja i Svetog Ištvana. Delegaciju su činili: Vesna Anđelić, načelnik Gradske uprave, Maja Marković, direktorka Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga i Miloš Milošević, direktor JP Poslovni centar.

Na sam dan praznika, u utorak 19. avgusta, Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit budimski g. Lukijan služio je Svetu arhijerejsku Liturgiju, nakon koje je usledila litija na kojoj su pored naše delegacije i gradonačelnika Sentandreje Žolta Filipa prisustvovali i ostali gosti i građani.

Srpska opština Sentandrej organizuje Srpski oproštaj kao jednu od od najvažnijih verskih proslava koja neguje zajedništvo i tradiciju srpske zajednice.

U popodnevnim časovima, gradonačelnik Sentandreje je sa sa svojim saradnicima održao sastanak sa predstavnicima Grada Kruševca. Na sastanku se diskutovalo o daljim odnosima i saradnji između dva pobratimska grada.

Vesna Anđelić, načelnica Gradske uprave Kruševac je uz kratku prezentaciju grada, predstavila i važne završene projekte, kao i one koji su u toku i koji će uskoro početi sa realizacijom.

Posle večernje službe u porti hrama u organizaciji KUD-a Taban i Samouprave Srba u Sentandreji upriličen je kulturno-umetnički program.

Uorganizaciji Samouprave Srba u Sentandreji organizovan je na Trgu Cara Lazara tradicionalni Srpski bal na kojem su nastupili orkestar Bobana Markovića i orkestar Kolo iz Tukulje.

Delegacija Kruševca je imala priliku i da poseti Krst kneza Lazara, koji se kao važan simbol srpske istorije i duhovnosti nalazi u okviru kompleksa Srpske pravoslavne crkve u Sentandreji, koji je od 17. veka bio jedno od najvažnijih kulturnih i verskih središta srpske dijaspore u Ugarskoj.

Drugog dana posete bio je predviđen obilazak grada , a potom je održan centralni program povodom najznačajnijeg državnog praznika – Dana osnivanja države, posvećen kralju Svetom Ištvanu, prvom vladaru koji je pre više od hiljadu godina postavio temelje mađarske državnosti.