Zaštitimo pčele – osigurajmo budućnost

Poljoprivredni proizvođači, korisnici sredstava za zaštitu bilja i pčelari, pred nama je period cvetanja voća, uljane repice i drugih gajenih bilja, pa je samim tim povećan rizik od trovanja pčela!

Svako pčelinje društvo podigne prinose okolnih poljoprivrednika za 566 evra. Pored toga i proizvodnja hrane zavisi od pčela, pa tako svaki treći zalogaj direktno zavisi od pčela, a svaki drugi indirektno. Sačuvajmo pčele od trovanja!

Nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja, pored opasnosti da dovede do trovanja pčela, utiče i na oprašivanje, pa usled lošeg oprašivanja ne samo da opada prinos, već se i smanjuje kvalitet plodova (manje učešće plodova prve klase u rodu).

Uprava za zaštitu bilja takođe apeluje na poljoprivredne proizvođače da poštuju odredbe Zakon o sredstvima za zaštitu bilja koji potpuno zabranjuje primenu pesticida u vreme cvetanja bilja koja su toksična za pčele i primenu pesticida iz vazduhoplova koja su toksična za pčele.

VAŽNO je napomenuti da se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa rešenjem o registracijom, u skladu sa deklaracijom i uputstvom, u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse kao i u skladu sa namenom sredstva za zaštitu bilja a na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja (pčela) i životna sredina.

Apelujemo na poljoprivredne proizvođače, da čak i kada primenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele za tretiranje zasada koji nije u cvetu, prvo suzbiju korove, jer upravo korovi koji su u fazi cvetanja mogu da budu posećeni od strane pčela i da pored toga što biljke koje tretiraju nisu u fazi cvetanja, do trovanja dođe zato što pčele idu na korovske biljke koje su u cvetu.

Takođe, potrebno je skrenuti posebno pažnju poljoprivrednim proizvođačima da je prilikom tretiranja uljane repice i soje insekticidima, zabranjeno primenjivati insekticide koji su otrovni za pčele u toku cvetanja. Važno je i prilikom tretiranja uljane repice pre cvetanja koristiti sredstva za zaštitu bilja koja imaju kraći period delovanja.

Zahvaljujući odličnoj saradnji Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) sa Upravom za zaštitu bilja, koja je iz godine u godinu sve bolja i bolja, i prošle sezone smo uspeli preventivno da zaustavimo par najavljenih tretiranja uljane repice u cvetu.

Tretiranje komaraca iz vazduha takođe predstavlja ogroman problem, jer se često poklapa sa cvetanjem lipe, a i drugih medonosnih biljaka, koju pčele intenzivno posećuju. Apelujemo na nadležne, pre svega lokalne samouprave, da tretiranje komaraca iz vazduha ne sprovode, već da se komarci i krpelji tretiraju sa zemlje, preparatima koji nisu toksični za pčele, u kasnim večernjim satima, kada nema aktivnosti pčela.

Savez pčelarskih organizacija Srbije je i ove godine izradio jednoslisne postere koji sadrže uputstvo za pravilan tretman voćnih kultura, koji imaju za cilj da smanje trovanja pčela usled nepravilne upotrebe pesticida.

Ovom prilikom se zahvaljujemo Upravi za zaštitu bilja na svemu što čine za pčelarstvo Srbije, kao i službi za saradnju sa medijima Ministarstva poljoprivrede zbog pomoći da ove važne informacije dođu do što većeg broja ljudi.