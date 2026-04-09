Novi poraz fudbalera Napretka, u Lučanima od Mladosti

U okviru 30. kola Superlige Srbije na stadionu SRC “Radoš Milovanović” u Lučanima, domaća Mladost je savladala Napredak sa 2:0 (1:0).

Od prvog zvižduka sudije Milana Stefanovića domaćin je krenuo ofanzivno ka golu Lazara Balevića i to im se isplatilo već u 6. minutu. Nakon upotrebljivog centaršuta sa pozicije levog krila, u šesnaestercu Kruševljana Irfan Hadžić je nadvisio Veljka Kijevčanina i mreža gostiju se zatresla – 1:0.

Domaćin je i u nastavku meča ređao šanse pred golom Napretka, a gosti su do prilike vredne pomena stigli na isteku pola sata igre kada je Bastajić uputio udarac sa ivice šesnaesterca, ali golman Saša Stamenković nije imao veći problem da ukroti loptu.

Do odlaska na odmor promene rezultata nije bilo, a samo što je počeo nastavak utakmice, Lazar Miladinović je u svom kaznenom prostoru igrao rukom i za sudiju Milana Stefanovića dileme nije bilo, jedanaesterac.

Siguran izvođač najstrože kazne bio je Jovan Ćirić i već tada se nazirao konačni pobednik ovog meča – 2:0.

U 58. minutu Uroš Ljubomirac se propisno obrukao. Sam se našao na ivici kaznenog prostora kruševačkog kluba i prvo je uputio udarac glavom, ali je golman Balević sjajno intervenisao. Lopta se ponovo odbila do Ljubomirca koji je ovog puta uputio udarac nogom, ali je bio više nego neprecizan. Lopta je otišla visoko preko gola.

Promene rezultata nije bilo, a domaćin je konačno stigao do trijumfa nakon punih 130 dana i 13 odigranih prvenstvenih mečeva. Napredak je prikovan za samo dno tabele sa 14 bodova i odavno je jasno da će se u Kruševcu naredne sezone gledati prvoligaški fudbal.