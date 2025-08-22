Osnovna škola ,,Nada Popović” spremno dočekuje novu nastavnu godinu sa šest odeljenja prvaka

Osnovna škola ,,Nada Popović” spremno dočekuje novu nastavnu 2025-2026. godinu sa šest odeljenja prvaka.

Ova najbrojnija škola na teriotoriji našeg grada ima ukupno 1.300 šaka u 48 odeljenja a svih 169 osmaka je u prvom krugu uspešno položilo završni ispit i upisalo željene srednje škole a mi ćemo i u narednom periodu konkurisati za pojedine projekte koji će još viđe povećati bezbednost đaka i zaposlenih – ističe direktorka ove škole ,,Nada Popović” Jelena Ivanović.

Ona kaže da je škola dobila trogodišnju akreditaciju za ERAZMUS projekte čija je realizacija u toku a u nastupajućoj školskoj godini nastaviće sa opremanjem učionica savremenim nastavnim sredstvima i realizacijom tribina i radionica koje će doprineti kvalitetnijem obrazovanju.

U ovoj školi tokom leta radilo se na popravci delova fasade objekta gde je to bilo neophodno i krečenju pojedinih učionica ali i uređenju i čišćenju svih prostorija i dvorišta.