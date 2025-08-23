Remi Javora i Napretka u Ivanjici (0:0)

Fudbaleri Javora i Napretka na otvaranju 6. kola Mozzart Bet Suprelige Srbije odigrali su meč bez golova (0:0), .

Bilo je nekoliko zrelih šansi sa obe strane, ali mreže su ostale netaknute.

Prvu je imao Javor u 4. minutu, odlično je šutirao Đokić sa nekih 25 metara, ali savršena intervencija čuvara mreže Napretka Balevića, koji je poslednjim naporom loptu izbacio u korner.

Kruševljani su zapretili un 20 minutu, sa ivice kaznenog prostora, lepo je šutirao Tošeski, ali golman domaće ekipe Vasiljević je uspeo da zaustavi gotovo siguran pogodak.

U nastavku slična situacija bilo je nekoliko šansi sa obe strane, posebno treba izdvojiti onu Lutovca, fudbalera gostujuće ekipe, odlično je primio loptu sa strane u kaznenom prostoru, šutirao iz poluvoleja, ali ona otišla je tik iznad prečke.

Do kraja, nije bilo previše uzbuđenja i na kraju ovim rezultatom mogu biti zadovoljniji gosti, dok će Javor, povratnik u elitu ostati na poslednjem mestu i nema dileme da ih čeka grčevita borba za opstanak.

tvarenasport