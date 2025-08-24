Саопштења за јавност чланова Председништва Градског одбора СНС Крушевац

Чланови Председништва Градског одбора Српске напредне странке Крушевац огласили су се данас саопштењима за јавност, која у наставку преносимо.
Саопштење за јавност Невене Ђурић Никитовић, председнице Градског одбора СНС Крушевац:
Да је аутопројекција највеће политичко оружје очајника најбоље сведочи последње писаније главног Ђиласовог послушника у Крушевцу, Ивана Мандића. Реч је о човеку без дана радног стажа, професионалном паразиту кога тајкун из Београда храни, и у кешу и у лимузинама, само да би глумио “политичара”. То је његов једини адут: туђ новац и лична амбиција без покрића. Такав, нерадник, лажов и кукавица, умишља да заслужује поверење града чији зној и рад никада није осетио.
Мисли ли, заиста, да ће ико нормалан поверовати у његове лажи, провидне као мутна вода, понављане до бесвести? Мисли ли да ће нападима на друге сакрити прљавштину свог газде, човека који је сам пријавио крађу 619 милиона евра? И то је само оно што знамо, а њиховим малверзацијама и махинацијама краја нема – као у понору.
Помислио је да ће лаж, када се довољно пута понови, постати истина! Неће! И никада неће!
Нити ће том лажљивом кампањом икада прикрити оно што он стварно јесте: ништа више од плаћеног пијуна. И то добро зна и сам. Али за новац – све, па и да гази истину.
Него, зашто никако и никад да помене хумани бизнис свог таста – борбе паса? Биће да може и тиме да се похвали.
Истина је једноставна: највећи проблем за Мандића и његове налогодавце нису ни аргументи, ни критике – већ грађани, а посебно број људи који је синоћ прошетао улицама нашег града: мирно, поносно, без увреда, без насиља. Достојанствено. Како пристојни људи и умеју.
Синоћ у Крушевцу, сутра у другим општинама Расинског округа – за то не треба да брине! Када виде те слике, кад осете ту енергију, схватају да су изгубљени у сопственој празнини. Да немају ни идеју, ни подршку, ни људе!
Сити смо таквих као што је он: празних, бучних, неодговорних. Сецикеса који ничим нису заслужили било чију пажњу, али упорно покушавају да блокирају животе нормалних људи. И да – одлучни смо да томе станемо на пут.
Крушевљани неће дозволити да град падне у руке оваквих!
Не дамо вам Крушевац! Не дамо вам Србију!
Саопштење за јавност Зорана Томића, потпредседника Гадског одбора СНС Крушевац:
Јуче је преко 4000 грађана изашло на улице Крушевца да покаже незадовољство понашањем шаке јада блокадера који упорно, као зубна болест, желе Србију и Крушевац да зауставе на путу развоја. Добро је да њихов семенкар види да се Крушевац развија, па да и насеља попут Велике Ломнице добијају садржај за развој туризма, да Пионирски парк има пуно посетилаца и људи у ресторану, Јастребац који током целе године има посетиоце и попуњене капацитете, парк Багдалу који је данас препун деце и породица и насеље “Стари аеродром” који добија своје обрисе. Само, нећемо ту стати.
Очекује нас изградња Лазар арене, новог спортског комплекса, отварање источне обилазнице, нових ресторана, хотела, фабрика, школа, вртића, факултета и индустријско-технолошког парка. Нама није проблем да то људима покажемо, јер данас са просечним платама могу себи да приуште и да их посете и слободно време ту проведу, али и да инвестирају и развијају своје послове.
Него, лепо би било да семенкар објасни људима зашто је њихова визија Багдале као главног градског писоара, насеља “Стари аеродро ” као главне испаше за коње, како то бесплосличар доби белог џипа да вози, нека објасни људима које изводи да шетају за њега свако вече како такав ауто никад возити неће. Крушевац данас јесте туристичка дестинација, не само за грађане Расинског округа, већ целе Србије и региона са бројним садржајима и то све захваљујући Братиславу Гашићу и Александру Вучићу. Шта ли би Крушевац био захваљујући тајкуну Ђиласу? Делимично смо видели до 2012. године, али срећа и да нећемо више од тога, јер је семенкар јасно ставио до знања да му се Ђилас неће мешати у посао мешетарењем градом и градским буџетом…ипак је то само његов плен.
Тако да, народ је све то видео и на изборима одлучио. Одлучиће и поново кад за то дође време, а семенкар до тад нека води рачуна како да џип задржи, јер је од грађана јасну поруку добио да Крушевац неће никад добити. Нека не брине, следеће суботе биће нас дупло више, а њих…искрено брига нас, јер су показали јуче колико их нема.