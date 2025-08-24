Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio ekonomske mere za poboljšanje života građana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je paket novih ekonomskih mera u Palati “Srbija”. Mere za “bolji standard građana” odnose se na ograničenje trgovačkih marži, izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, niske cene ogrevnog drveta i električne energije, kao i na niže stope kamata na kredite, rekao je Vučić. Naveo je da će država ograničiti i smanjiti cene za skoro 3.000 proizvoda iz 23 grupe proizvoda. Naglasio je da za gotovinske kredite kamatna stopa neće smeti da pređe 7,5 odsto, kao i da će nominalna kamatna stopa za stambene kredite biti smanjena za 0,5 indeksnih poena. Biće smanjena i cena ogrevnog drveta, za 36 procenata. Izvršitelji više neće moći da oduzmu nekom jedinu nekretninu do 60 kvadrata. Mere će trajati najmanje šest meseci.

Na početku obraćanja, Vučić je rekao da mu je danas verovatno najkomplikovaniji zadatak do sada.

“Spremao sam se više dana i radio sa svim ljudim iz ministarstava i državne uprave da bismo mogli da predstavimo jedan deo programa i onoga što radimo, a ostali deo ćemo sredinom septembra”, reka oje Vučić.

Kako je naveo, veruje u ispravnost mera koje predstavlja i uveren je da one nedvosmisleno pokazuju brigu za građane.

“Govorićemo danas o pet tema. Reč je o ograničavanju trgovačkih marži, o smanjenju kamatnih stopa na kredite, ili nižim stopama kamata na kredite, izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju. Kada je reč o električnoj energiji, reč je o popustima na računima za električnu energiju i o nižoj ceni ogrevnog drveta. Spremili smo i pripremamo, i sa time ćemo za 15-20 dana izaći pred vas, sa jednim izuzetno važnim zakonom, koji će se odnositi na više miliona naših građana i za koje sam siguran da će ljudi biti izuzetno zadovoljni i srećni što konačno jednu široku i važnu oblast rešavamo na takav način”, rekao je predsednik.

Ograničavanje marži

Predsednik je najavio uredbu o ograničenju marži.

“Ono što mi sada pokušavamo da postignemo, to je da uradimo značajno ograničenje marži koje će doprineti velikom smanjenju cena. Velikom smanjenju cena gotovo svih proizvoda. Reč je o tri hiljade proizvoda. Ja ću sada vam pokazati, reč je o 23 grupe proizvoda i reći vam i na koga se sve odnose. Na one sa prometom od preko 4,5 milijardi, na 24 kompanije, što u prodaji hrane, bez alkoholnih pića, u nespecijalizovanim trgovinama”, rekao je predsednik.

Objasnio je da će se to odnositi na brašno, mlečne, kiselomlečne proizvode i jaja, mahunarke…

“Dakle, imate slatke konditore, imate sve vrste ulja, od maslinovog ulja do, naravno, i svinjske masti. Imate hleb i peciva, imate sve vrste mesa i mesnih prerađevina u ovom paketu. Imate prerađeno voće, govorim, sećam se kako se grupa naziva, prerađeno voće i povrće, dakle, od džemova, marmelada do kornišona, kečapa i svega ostalog. Imate začinsku grupu koja je so, majčina dušica, začine, aleve paprike do svega drugog. Imate posebnu grupu šećera i meda, imate hranu za bebe, hranu za decu i posebnu grupu maramica, ove pelene za odrasle, valjda spadaju u ovu grupu, ne znam zašto su ih tako stavili, i ovde pelene za bebe. Dakle, svih 23 grupe obuhvaćene su našim maržama”, naveo je.

Istakao je da će marže biti maksimalno 20 procenata.

Rekao je da postoje trgovinski lanci koji drže marže na 20 odsto, ali da su oni manji. Predsednik je rekao da je najveći lanac u Srbiji na 45,2 odsto trgovačke marže.

“Četiri najveća lanca u našoj zemlji, Delez, Mercator, Lidl i Univerexport generišu 51 odsto ukupne trgovine na malo u našoj zemlji. Dakle, govorim o ovim proizvodima prehrambenim, ličnoj higijeni i kućnoj hemiji. Ako nešto pogrešim, vi me ispravite. Mi smo ovde obuhvatili ovom merom 24 trgovca na malo”, rekao je.

Naveo je i sve trgovinske lance na koje će to da se odnosi i dodao da će čak i oni koji imaju ispodprosečne marže morati da ih spuštaju ako su im iznad 20 odsto.

Rekao je i da nisu dirali svaki STR i svaki mali market zato što bi oni bili razoreni.

“Oni ne mogu da izdrže ovu konkurenciju sa ovim velikima i želimo da ih ostavimo da mogu da rade. Jer kako ćete u Kršu i Rudnoj glavi da imate prodavnicu, niko ne može da vam drži istu maržu kao što mogu da drže ovi veliki sa prometima od milijardu i četiristo miliona evra, recimo koliko ima najveći lanac u Srbiji. Nemoguće je u igri velikih brojeva da izdrže, a ne želimo da sela i mala mesta ostavimo bez tih radnji”, rekao je.

Međutim, Vućić je dodao da će i oni morati da smanjuju cene ukoliko ne žele da građani idu u druga mesta i u velike lance i ne pokupuju tamo sve za nedeljni, dvonedeljni ili mesečni nivo.

“Tako da će se to osetiti bukvalno svuda u svim trgovinama u skladu sa ovim o čemu smo mi govorili. Dakle, 20 odsto maksimalna marža, neki će morati da spuste sa 45,19 na 20”, rekao je.

Kako je istakao, cilj je da se najpre zaštiti nekoliko osnovnih ciljeva.

“Jedan je taj da, pre svega, povećamo kupovnu moć i životni standard svakom građaninu. Ovo radimo zbog naroda i građana. Druga stvar je da spustimo inflatorni pritisak. Sad ću vam dati podatak. Naša inflacija u julu mesecu bila je oko 4,9%. Od toga je samo hrana 2,1 odsto. Hrana i bezalkoholna pića su 2,5 odsto”, rekao je.

Vučić je rekao da se srpske kompanije ponašaju neuporedivo odgovornije, sa izuzetkom jedne.

Predsednik je rekao i da neće moći da bude nikakvih prevara, jer je sve obezbeđeno kroz uredbu i kroz direktnu kontrolu i tržišnu inspekciju.

“Kazne će biti izuzetno stroge, ali već je razgovarano sa trgovcima i mi ćemo gledati da oni dobro to razumeju. Želim vam da ostvarujete veće profite i verujemo da je ovo u njihovom interesu, jer će ljudi kupovati više i trošiti više novca zato što znaju da ne plaćaju nešto što je preskupo. Verujem da je to veoma, veoma važno i siguran sam da će ljudi biti izuzetno zadovoljni”, rekao je Vučić.

Ograničenje kamata na kredite

Predsednik Srbije je najavio ograničenje kamatnih stopa na kredite navodeći da je reč o najnižim kamatnim stopama koje statistika pokazuje u istoriji Srbije.

Vučić je precizirao da će se to odnositi na ljude koji imaju primanja do 100.000 dinara, što je 64,3 odsto zaposlenih. To će se odnositi i na penzinere sa penzijom do 100.000 dinara, a Vućić veruje da će biti donet aodluka i da se to odnosi na sve penzionere.

Istakao je da se radi o gotovinskim potrošačkim i stambenim kreditima.

Kada je reč o gotovinskim kreditima, Vučić je naveo da oni mogu da se uzmu do iznosa od milion dinara. Međutim, rekao je da je do juče kamatna stopa na dinarske kredite bila od 10,85 do 11,35.

“Mi sada kažemo da ne sme da pređe 7,5 odsto. Spuštamo za više od tri indeksna poena”, rekao je i dodao da će Poštanska štedionica da spusti kamatu na čan 5,99 odsto.

Izmene Zakona o izvršenju: Neće moći da se oduzme nekretnina do 60 metara kvadratnih, ako je jedina

Sledeća mera koju je Vučić predstavio je Izmena Zakona o izvrenju i obezbeđenju. Naveo je da će još da se radi na toj meri.

“Dakle, ovu meru smo preduzeli na osnovu brojnih žalbi naših građana. Svi se žale na postupak izvršenja, obezbeđenja. Naravno, tu ima uglavnom ili dobrim delom i njihove krivice, da ne pričamo sad. Nisu tu izvršitelji nikakvi zlotvori, izlikovci, ti ljudi ispunjavaju zakonske norme i ništa više i ništa manje od toga. Ali postoji jedna stvar koja je nepravedna kroz razne postupke, a to je da neko živi bilo sam, bilo sa malom decom onda ostane bez jedine nekretnine. Nema više života, nema više ništa. I to jeste nepravedno”, rekao je.

Istakao je da neće moći da se oduzme nekretnina do 60 metara kvadratnih, ali da će u svemu drugom morati da se vodi računa.

“Ovo je jedna socijalna mera u kojoj hoćemo da zaštitimo svakog građanina i pre svega hoćemo da zaštitimo, ako hoćete, na kraju krajeva bračne drugove i celu porodicu, decu da zaštitimo, da deca ne bi prolazila kroz taj pakao izlaska iz jedinog stambenog prostora koji imaju i tako dalje. Naravno, tu su prvi uslov da je to jedina nepokretnost izvršenog dužnika, drugi uslov se tiče dužine trajanja prijavljenog prebivališta na adresi i to je najmanje pet godina pre podnošenja predloga za izvršenje”, rekao je Vučić.

Popusti na računima za struju

Predsednik je izjavio da će biti uvedeni dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara – što će uskoro biti utvrđeno.

Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije – borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije.

“Četvrta mera, to jest popusti na računima za električnu energiju, tu ćemo još da radimo, nisam zadovoljan ovde. Ovo je mera kojom sam najmanje zadovoljan, iako će ona značiti, naravno i našim penzionerima, ali vam ja govorim iskreno i iz srca šta je to što osećam. Nadam se da to EPS čini jačim, a opet će značiti ljudima koji su najsiromašniji. I ovde se opet postavlja pitanje koja nam je to visina penzije, da li će biti do 25.000, a boriću se da to bude najmanje do 28.000 dinara, iako su mi rekli da će to EPS-u da nanese značajnije gubitke”, rekao je Vučić u Palati Srbija.

Dodaje da će svi svi penzioneri koji imaju najnižu penziju i do tog nivoa koji će biti utvrđen, pošto su tu i poljoprivredni penzioneri i penzioneri iz samostalnih delatnosti, imati popuste.

Vučić je istakao da će biti još manje penzionera sa najnižim primanjima kada penzije budu uskoro značajno povećane.

“Značajno ćemo ih povećati (penzije) i biće ih malo do 20.000, ali će ih i dalje biti dosta između 20.000 i 25.000, opet nešto manje, ali će ih biti dobar broj između 25.000 i 28.000. Kada kažem, nije to većinski deo penzionera, to je manji deo penzionera, ali svakako želim da obuhvatimo bar 30 odsto penzionera, onih koji imaju najmanje penzije, ovde kažu 240.000 penzionera, ja želim da to bude najmanje 400.000 penzionera, koji mogu da imaju ove pogodnosti, ove povoljnosti, ovu vrstu subvencija o čemu govorimo”, naveo je Vučić.

Reč je, kaže, ovde da imamo popuste koji su već do sada korišćeni: domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca – lica slabijeg materijalnog statusa, primaoci socijalne pomoći, uvećne novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka, za negu drugog lica koji će osvaruju popust do 40 odsto na struju ili do 60 odsto za gas i grejanje.

“Dodatno je – nema dodatnog naplaćivanja prelaskom u crvenu tarifu, a tu dodajte i borce prvog, drugog i trećeg stepena, kojih ima 76.000 ili 77.000, a oko 100.000 sa onima invalidskom i boračkom zaštitom. Ko plati do 28. u mesecu već ima pet odsto popusta, a za ova lica imaće još pet odsto, tako ukupno 10 odsto popusta za struju. Razgovraćemo mi da do četvrtka podignemo to na još viši nivo za ova lica”, rekao je Vučić.

Kako je rekao, uvedene su tako nove kategorije – borci prve, druge i treće kategorije i veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava da bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije, osim onih 1.000 dinara što im se redovno daju.

“Idemo i na tih pet plus pet odsto popusta za redovno plaćanje računa do 28. u mesecu. Što znači da će domaćinstvo sa najnižim prihodima, posebno ona koja se zimi greju na struju, imati znatno niže račune za električnu energiju. Dodatni popust za redovno plaćanje računa i za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena. I dalje ćemo nastaviti da radimo, to je do sada koristilo oko 70.000 domaćinstava, mi želimo da to koristi najmanje 150.000 domaćinstava, što znači negde oko 320.000-330.000 ljudi da ovo koristi”, rekao je Vučić.

Cena ogrevnog drveta niža za 36,7 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je peta mera koja će biti doneta na predlog “Srbijašuma”, cena ogrevnog drveta za određene kategorije stanovništva, koja će u narednih šest meseci biti niža za 36,7 odsto.

On je pojasnio da je trenutna cena 5.269 dinara, za socijalne kategorije 4.581 dinar koja će uz umanjenje biti 2.900 dinara po kubnom metru.

Kako je rekao za penzionere, osobe sa invaliditetom, vojne i civilne invalide rata, članove porodica palih i preminulih boraca, vojnih i civilnih invalida rata važeća cena za ogrevno drvo tvrdih lišćara od 5.269 dinara umanjiće se za 15 odsto i iznosiće 4.470 dinara.

Takođe, Vučić je najavio i da će besplatan ogrev, po osam kubnih metara besplatno dobiti 1.000 najugroženijih porodica.

“Ova peta mera trajaće šest meseci pa ćemo videti da li produžavamo. Do 1. marta će važiti”, rekao je predsednik Srbije.

Vučić je naglasio da su mere oko cena i oko izvršenja usledile kao plod zahteva građana koji su slati i njemu i vladi i preko društvenih mreža.

“Kada se bavite velikim stvarima ne možete sve da vidite. Neki pogrešno misle da država može samo da izbaci pare. Moja molba građanima je da nam ukazuju na druge stvari za koje mislimo da moramo da rešimo. Za 15 dana čućete još. Pišite nam, napravićemo poseban centar da primamo te zahteve, da uvidimo deo svojih grešaka i deo zahteva da ispunimo. To je najvažnije, nema ko neće imati korist od ovoga. Verujem da će milioni građana imati korist od mera”, rekao je Vučić.