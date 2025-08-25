Kruševački “MAREL”: Odgovoran odnos poslodavca i radnika, kao preduslov uspešnog poslovanja

Radnici su veoma važni za uspešno poslovanje svakog preduzeća. Oni su srce i pokretačka snaga svake firme jer radnici direktno utiču na količinu i kvalitet proizvoda ili usluga koje preduzeće nudi.

Motivisani i obučeni radnici donose bolje rezultate.

Dobar primer je preduzeće Marel koje motiviše i obučava svoje radnike pa rezultati ne izostaju.

Posetili smo ovo kruševačko privredeno društvo kako bi otkrili u čemu je njihova tajna dobrih i zdravih odnosa na relaciji poslodavac – zaposleni, kao i produktivnih i kolegijalnih odnosa među samim radnicima.