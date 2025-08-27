Odbornici Skupštine grada Kruševca usvojili izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada za period januar-jun 2025.

Odbornici Skupštine grada Kruševca, na 13. sednici, do pauze usvojili su 5 odluka, a jedna od njih je i izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada za period januar – jun 2025. godine.

Na počeku Sednice konstatovan je predstanak mandata odbornicima Aleksandru Petroviću i povrđen mandat Danijeli Sredojević sa liste Aleksandar Vučić kao i Jeleni Živković a za odbornika je imenovan Bojan Nedeljković sa liste Srbija protiv nasilja.

U nastavku, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović podneo je izveštaj o budžetu grada za period januar-jun 2025. godine i ovom prilikom rekoa da je stabilan, siguran, razvojni sa tendencijama rasta koji omogućava da se i naredne godine stvore uslovi za nove investicije i otvaranje novih radnih mesta.

U ovom periodu povećani su prihodi u budžetu na osnovu poreza na zarade, namenskih tansfera Republike i prodaje gradskog zemljišta i realizuje se na osnovu plana, programa i projekata.

Odbornici Demokratske stranke, napustili su Skupštinsku salu a nakon rasprave usvojena je i ova tačka dnevnog reda. Do pauze usvojena je i odluka o matičnom području grada Kruševca koja se odnosi na smanjenje troškova i racionalizaciju uprave kao i dopuna odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Proslovni centar”.

Sednica je nastavljena u 15 sati a odbornici su razmatrali tačke koje se odnose na niz značajnih pitanja od interesa za građane Kruševca od izveštaja i planova javnih preduzeća, preko odluka o novim projektima, do imenovanja direktora i članova školskih odbora.