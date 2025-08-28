Danas je praznik Uspenija Presvete Bogorodice, u narodu Velika Gospojina. Ovo je dan molitvenog sećanja na upokojenje Presvete Bogomajke.

Velika Gospojina je slava brojnih srpkih manastira, među kojima su Kalenić, Manasija, Ravanica, Vitovnica, Morača, Reževići, Savina.

U crkvama i manastirima Eparhije kruševačke Uspenije Presvete Bogorodice, praznuje se Svetom Liturgijom. Posebno je svečano u Crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Varvarinu, koja sutra slavi dva veka postojanja, kao i u Manastiru Veluće, svetinji iz 14. veka, koja je zbog svog istorijskog značaja, arhitekture i lepote – pod zaštitom države, kao spomenik od značaja za kulturu Srbije.