U Trsteniku uhapšen muškarac osumnjičem za nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Trsteniku uhapsili su M. D. (1997) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je noćas, oko dva sata posle ponoći, nakon tuče ispred ugostiteljskog objekta u Trsteniku, nožem i staklenom flašom naneo povrede dvadesetdvogodišnjem mladiću, kao i da je prilikom privođenja pretio policijskom službeniku. Povređeni mladić zbrinut je u Kliničkom centru u Kraljevu.

Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku, navodi se u saopštenju Policijske uprave Kruševac.