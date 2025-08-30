Nepovoljne klimatske promene uticale uglavnom negativno na većinu poljoprivrednih kultura

Veoma nepovoljne klimatske promene uticale su uglavnom negativno na većinu poljoprivrednih kultura, ali adekvatna zaštita proizvoda, praćenje vremenskih prilika i prilagođavanje istim mogu nam pomoći naredne godine.

I poljoprivredna dobra na teritoriji Rasinskog okruga nisu bila pošteđena požara tokom jula meseca, ali država Srbija, kao i grad Kruševac daju određene mere pomoći za saniranje štete istakao je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Kruševac, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Darko Andonov.