Početak nove školske godine i u školama na teritoriji bruske opštine započeo je intoniranjem državne himne. U OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ priređen je svečani prijem prvaka.

Direktor Milan Antić pozdravio je nove đake i poželeo im uspešan polazak u školu. Dobrodošlicu i srećan početak đačkog doba, budućim školarcima poželeo je predsednik opštine Brus Dalibor Savić i podsetio da će lokalna samouprava i u budućem periodu ulagati u obrazovanje najmlađih.

Stariji osnovci su đake prvake dočekali programom pripremljenim za ovu priliku. Nakon uručenja poklona i oglašavnja školskog zvona, prvaci su predvođeni učiteljicama krenuli put svojih učionica.