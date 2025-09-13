Rukometašice Napretka otvorile sezonu pobedom nad Partizanom u Beogradu!

Rukometašice Napretka otvorile su novi šampionat u najkvalitetnijem rangu takmicenja ubedljivom pobedom nad Partizanom u Beogradu sa 22:30 (8:12).

Utakmica je bila neizvesna samo u prvih 15. minuta. Izaa na terenu postoji samo jedan tim. Kruševljanke se u odbrani igrale čvrsto i borbeno,a u napadu organizovano i efikasno, što je na kraju rezultovalo ubeljivom i zasluženom pobedom sa osam golova razlike.

U nastavku prvenstva, 24. septembra rukometašice Napretka dočekuju ekipu Železničara iz Inđije.