13/09/2025 - 21:30
Društvo

U Kruševcu preko 4.000 gradjana još jednom poslalo snažne poruke protiv blokada i poruke mira i sloge (foto, video)

Autor: RTK

Preko 4.000 gradjana prošetalo je ulicama Lazarevog grada i još jednom poslalo snažne poruke protiv blokada i poruke mira i sloge.

Duga kolona građana prolazila je centrom Kruševca preko centralnog Trga i pored Spomenika kosovskim junacima.

Građani su još jednom poslali poruku da je dosta blokada koje traju već više od 10 meseci.

Među gradjanima je bio i Bratislav Gasić, ministar odbrane, koji je sa svojim sugrađanima izašao i podržao ih u nameri da se svi zajedno izborimo za slobodan i bolji Kruševac, bez blokada i bez nasilja!