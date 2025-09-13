U Kruševcu preko 4.000 gradjana još jednom poslalo snažne poruke protiv blokada i poruke mira i sloge (foto, video)

Preko 4.000 gradjana prošetalo je ulicama Lazarevog grada i još jednom poslalo snažne poruke protiv blokada i poruke mira i sloge.

Duga kolona građana prolazila je centrom Kruševca preko centralnog Trga i pored Spomenika kosovskim junacima.

Građani su još jednom poslali poruku da je dosta blokada koje traju već više od 10 meseci.

Među gradjanima je bio i Bratislav Gasić, ministar odbrane, koji je sa svojim sugrađanima izašao i podržao ih u nameri da se svi zajedno izborimo za slobodan i bolji Kruševac, bez blokada i bez nasilja!