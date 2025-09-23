DANI PČELARSTVA KRUŠEVAC 2025. od četvrtka na platou trga Kosturnica

Kruševačko društvo pčelara DR BOGOLJUB KONSTANTINOVIĆ, organizuje u četvrtak 25. septembra od 10 časova na platou trga Kosturnica, otvaranje trodnevne izložbe pčelarskih prozvoda, pribora i opreme DANI PČELARSTVA KRUŠEVAC 2025.

Pokrovitelj 38. pčelarske izložbe je Grad Kruševac.

Biće petnaestak izlagača a s obzirom da je tržište replavljeno medom sumnjivog kavliteta na ovoj izložbi naši sugrađani mogu biti sigruni da su svi proizvodi odličnog kvaliteta iako je godina bila sušna sa malo padavina što je svakako loše uticalo na pčelarstvo – ističe Dr Goran Jevtić, viši naučni saradnik na kruševačkom Institutu za krmno bilje. On kaže da je cena meda ove godine od 1.200 do 1.500 dinara.