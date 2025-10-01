Ministarstvo privrede raspisalo programe namenjene ženskom preduzetništvu i svima koji se bave starim zanatima

Ministarstvo privrede raspisalo je dva programa, prvi je namenjen ženskom preduzetništvu a drugi svima koji se bave starim zanatima.

Žene preduzetnice mogu da konkurišu za aktuelni program do aprila anredne godine, program je raspisan uz podršku Fonda za razvoj a država Srbija izdvojila je 70 miliona dinara bespovratnih sredstava a novac koji dobiju preduzetnice mogu da iskoriste za kupovinu alata i opreme koja treba da bude nova ili starosti do pet godina-kaže Marija Vesković iz Regionalne privredne komore Kruševac.

Ona još ističe da svi koji imaju sertifikat da se bave nekim starima zanatom, mogu da konkurišu za sredstava koja su bespovratna i to u iznosu od 80.000 dinara do 300.000 dinara i tim novcem nabave opremu koja će unaprediti njihov rad.