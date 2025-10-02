Kancelarija za mlade Kruševac i ove godine realizuje besplatne radionice za mlade

Kancelarija za mlade Kruševac Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca i ove godine realizuje besplatne radionice za mlade grada Kruševca.

Ukoliko imate između 15 i 30 godina, a želite da steknete nove veštine, upoznate nove drugare i kvalitetno provedete svoje slobodno vreme, u Kancelariji za mlade očekuju Vašu prijavu.

Na raspolaganju je sedam besplatnih radionica:

1. Digitalni marketing

2. Osnove fotografije

3. Osnove glume

4. Osnove šminkanja

5. Osnove šivenja i krojenja

6. Mentalno zdravlje

7. Osnove slikanja

Cilj realizacije radionica je obezbeđivanje kvalitetnog, interaktivnog, zanimljivog neformalnog obrazovanja i angažovanog provođenja slobodnog vremena mladih grada Kruševca.

Radionice su besplatne i realizovaće se tokom oktobra i novembra 2025. godine u prostorima koje će obezbediti Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti Grada Kruševca.

Prijavi se za radionice na <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7YG-gjjv_eULvBZFb2HVFq3MI9dQmFRyS3LHu3TJjAzt3eA/viewform?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExWm5EQmRqa3oybkk3eGM1UwEeiPCYm-sqGel5eriS0Caj8lu3GSwoQjTPI1Af9hsEU_veMwJhC3mkgBVHj4s_aem_w9jQGHD2i3z5NuMK1UjsEQ> https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd7YG-gjjv…/viewform za istu ti treba manje od 3 minuta.

Prijava za radionice traje od 1.10. do 10.10.2025.godine.