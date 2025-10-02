Šta su pokazali rezultati akcije pojačane kontrole saobraćaja: Najčešći prekršaji – prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila

U akciji pojačane kontrole Saobraćajne policije Policijske uprave Kruševac, koja je u saradnji MUP i Evropske asocijacije saobraćajnih policija sprovedena od 16. do 22. septembra najveći broj prekršaja odnosio se na prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila.

Od ukupno 406 kontrolisanih vozača njih 187 je prekoračilo dozvoljenu brzinu, sigurnosni pojas nije koristilo 46 vozača, a 10 ih je upravljalo vozilom pod dejstvom alkohola.

Saobrajna policija učestvovaće i naredne nedelje u međunarodnoj akciji usmerenoj na otkrivanje prekršaja koji se tiču bezbednosti vozača i putnika u vozilima.