Svetski dan zaštite životinja obeležava se 4. oktobra. Sve je počelo u Firenci na konvenciji ekologa. U to vreme ovaj dan se proslavljao kao dan sv. Franje Asiškog, sveca zaštitnika životinja i životne sredine. Vremenom je izgubio svoje versko obeležje i odavno predstavlja praznik svih ljubitelja i zaštitnika životinja bez obzira na veru i naciju. Sto godina je prošlo otkako je ovaj datum postao simbol zajedničke borbe za saosećanje, pravdu i poštovanje života u svim njegovim oblicima.

Danas je Svetski dan životinja (World Animal Day), koji se od 1931. godine obeležava svakog 4. oktobra. Poznat je i kao Međunarodni dan zaštite životinja i kao Svetski dan zaštite životinja, a posvećen pravima životinja i očuvanju životinjskog biodiverziteta.

Prvi tragovi zaštite životinja datiraju iz vremena kada su vladari davali osnovna uputstva narodu da stoku treba hraniti i pojiti, a ne batinati. U periodu od 17. do 19. veka veliki mislioci pokreću teme zaštite životinja, kao i njihova prava, a počinje da se spominje i moralna obaveza čoveka da ih štiti. Od 19. veka do danas o zaštiti životinja se ne govori više samo u naučnom i elitnom krugu, već o tome brine i narod.

Svetski dan životinja proglašen je 1931. godine na konvenciji ekologa u Firenci da bi se istakla ugroženost vrsta. Hajnrih Zimerman, nemački pisac i izdavač časopisa “Mensch und Hund” (Čovek i pas) 24. marta 1925. godine u Berlinu je organizovao prvi Svetski dan životinja. Godine 1929. je datum prebačen na 4. oktobar.

Zimerman je tada imao sledbenike jedino u Češkoj, Švajcarskoj, Nemačkoj i Austriji. Tek u Firenci je odlučeno jednoglasno da se 4. oktobar proglasi zvaničnim datumom Svetskog dana zaštite životinja.

Ovog dana sve organizacije za zaštitu životinja, kao i svi azili za životinje širom sveta, organizuju obilaske svojih institucija, edukativne radionice, prikupljaju se donacije, udomljavaju se ljubimci, kao i razne druge aktivnosti. Takođe, svi se podsećaju da: životinje su ravnopravni stanovnici Zemlje, imaju jednako pravo na život kao i ljudi, osećaju bol, patnju, strah i stres.

Cilj Svetskog dana životinja je da se poboljša odnos prema životinjskim vrstama širom sveta, kao i da se pruži podrška pojedincima, grupama i organizacijama koje se staraju o životinjama. Svaka vrsta u prirodi ima značaj za ekosistem i svoju ulogu u njemu, a sve vrste su direktno ili indirektno povezane. Neke imaju lokalni, neke regionalni, a neke globalni uticaj na životnu sredinu i ekologiju. Ugroženost jedne vrste vremenom direktno ili posredno utiče na opstanak druge.

U Srbiji postoji veliki broj ugroženih vrsta. Govori se o 273 vrste ptica, 66 vrsta sisara, 41 vrsta beskičmenjaka, 34 vrste insekata i 15 vrsta riba. Među zaštićenim životinjama su pojedine vrste pelikana, roda, beloglavi sup, rečni rak, bubamara, žabe, belouške, šarke.