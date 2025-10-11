U Gradskom odboru Srpske napredne stranke održana vanredna konferencija za novinare

U Gradskom odboru Kruševac Srpske napredne stranke održana je vanredna konferencija za novinare.

Na vanrednoj konferenciji za medije Srpske napredne stranke Gradskog odbora Kruševac, potpredsednik odbora, Zoran Tomić, osudio je bahato ponašanje opozicije i blokadera tokom javne sednice Komisije za planove, održane pre dva dana.

Sednica, koja je održana u Domu sindikata, bila je posvećena razmatranju nacrta izmena Plana detaljne regulacije za Park Bagdala, ali je, umesto konstruktivne rasprave, izazvana konfuzija.