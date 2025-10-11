Doček dela moštiju Svete Petke u crkvi Pokrova Presvete Bogorodicena Rasini

U crkvu Pokrova Presvete Bogorodice, koja 14. oktobra proslavlja hramovnu slavu juče su pristigli delovi moštiju Svete Petke.

Bratstvo ove svetinje poziva verni narod da posete hram tokom predstojećih dana i pomole se pred čudotvodrnim moštima, koje će u crkci boraviti do 19. oktobra.

O značaju i rasporedu Bogosluženja govorio je starešina crkve sveštenik Jovan Vuković.

-Na duhovni način se pripremamo da dočekamo hramovnu slavu Pokrov Presvete Bogorodice. Presvetoj Bogorodici i Prepodobnoj mati Paraskevi posvećena su dva izvora kraj hrama koja teku neprestano. Večeras smo dočekali deo moštiju Svete Petke. Zna Gospod sve naše tuge, žalosti i molitve. Gospod hoće da se priljubimo njemu i da se molimo njemu, Presvetoj mati Paraskevi i Presvetoj Bogorodici čija se čudotvorna ikona od Male Gospojine nalazi u hramu. Na pokajanje smo braćo i sestre svi prizvani, a to znači preumljenje. To znači da se odreknemo sami sebe i svih svojih rđavih navika i da živimo po zapovestima Božijim. Svi smo pozvani na svetost, na taj uzvišeni i veliki put. Slava i hvala Bogu koji nas je pozvao da na današnji dan okupimo i jednim ustima slavimo Boga i Prepodobnu Paraskevu. U sve dane do praznika Pokrova Presvete Bogrodice služićemo jutarnju Liturgiju i večernju službu sa akatistom. U nedelju je Sveta tajna jeleosvećenja i molitva za bolne. U ponedeljak uveče u hramu ćemo služiti Bdenije, a na sam dan Pokrova Liturgiju će služiti naš Visokopreosvećeni Mitropolit David sa sveštenstvom.