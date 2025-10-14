Aleksandrovac dobio sredstva za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava

Zamenik predsednice opštine Aleksandrovac Nemanja Pribaković potpisao je Ugovor kojim su dobijena sredstva na javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava.

Ugovorom je za opštinu Aleksandrovac opredeljeno 5 miliona dinara, a on podrazumeva pojedinačne projekte energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje će sufinansirati (takođe sa 5 miliona dinara) i sprovesti Opština, kako bi ostvarila uštedu energije, njeno racionalno korišćenje, podršku socijalno ugroženim građanima, kao i ostvarivanje ciljeva petogodišnjeg projekta za čistu energiju Ministarstva rudarstva i energetike i Svetske banke, u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“.

U ime Ministarstva ugovor je potpisala državna sekretarka Sonja Vlahović.

“Projekat ‘Čista energija i energetska efikasnost za građane’ direktno je usmeren ka građanima kojima su dostupne subvencije za povećanje energetske efikasnosti domaćinstva koje se kreću od 50 odsto za pojedinačne mere do 65 odsto za pakete mera gde se kombinuju, na primer, zamena prozora i izolacija krova sa ugradnjom kotla na biomasu ili solarnog panela. Primenom različitih mera energetske efikasnosti, građani mogu da ostvare uštede energije od 25 do 70 odsto, i uz to povećaju komfor stanovanja”, rekla je Vlahović na svečanosti u Palati Srbija.

Vlahović je pozvala sve građane da se informišu na vreme, jer će sve opštine i gradovi koje učestvuju u narednih 60 dana raspisati javni poziv za dodelu subvencija.

“Biće dovoljno vremena da se prikupi dokumentacija jer smo propisali da u svakom gradu i opštini mora da prođe najmanje 10 dana od trenutka objave javnog poziva do podnošenja prijava”, navela je ona.

Prema njenim rečima, važna novina na ovom javnom pozivu jeste da će svi socijalno ugroženi građani, a ne samo oni sa pravnim statusom energetski ugroženih kupaca, moći da učestvuju na javnom pozivu za subvencije u iznosu do 90 odsto ukupne vrednosti energetske sanacije.