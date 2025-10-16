U Brusu obeležen Dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu

Polaganjem venaca na spomenik Srpskom vojniku u centralnom gradskom parku, u Brusu je obeležen Dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu.

U prisustvu velikog boja sugrađana, vence su položile delegacije opštine Brus i lokalnih boračkih organizacija, odajući počast herojima koji su 15. oktobra 1918. oslobodili Brus. Danas u miru i slobodi stojimo pred spomenikom herojima koji su nam tu slobodu darivali, rekao je, obraćanjući se prisutnima povodom ovog značajnog datuma predsednik opštine Brus Dalibor Savić.

Osim sećanja na slavne pretke, neka nam ovaj dan, istakao je šef odseka za društvene delatnosti Nikola Zbiljić, bude i opomena da nam se slične nesreće i zablude ne ponove.