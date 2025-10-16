SAOPŠTENJA ZA JAVNOST: “Najoštrije osuđujemo svaku zloupotrebu i vređanje osoba iz najosetljivijih kategorija našeg društva”

Saopštenje za javnost Gradskog odbora SNS Kruševac

Javno pitamo: Šta Ivan Mandić ima protiv ovih ljudi?

Zašto ih koristi kao sredstvo za svoje političke napade, vređajući preko dva miliona građana koji su svoj glas dali predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci?

Da li Ivan Mandić shvata da sa ovakvom fašističkom retorikom i stalnim gaženjem dostojanstva čoveka upravo i dokazuje zašto nikada neće biti ne samo gradonačelnik Kruševca, nego pre svega čovek?

Dosta je bilo licemerja! Dok se mi borimo za bolji život svih građana, bez razlike, Mandić i njegova stranka šire govor mržnje, ponižavaju i dele narod.

GrO SNS Kruševac nastavlja da se bori za te iste ljude, za bolje životne uslove i standarde, bez obzira na partijsku pripadnost, poreklo, stanje ili društveni status.

Sramota je da neko ko pretenduje na javnu funkciju koristi ovakvu retoriku. Srpska napredna stranka nikada neće dozvoliti da takvi ljudi ponovo kroje sudbinu našeg grada i države.

OBJAVA IVANA MANDIĆA NA DRUŠTVENOJ MREŽI FACEBOOK

Saopštenje za javnost Nevene Đurić Nikitović, potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije i predsednice GrO SNS Kruševac

Najoštrije osuđujem jezik mržnje, ponižavanje građana i širinje uvreda od strane Đilasovog pulena na račun ljudi koji imaju zdravstvene poteškoće ili pripadaju nacionalnim manjinama. Nedopustivo je da bilo ko u javnom prostoru vređa, omalovažava ili deli narod po osnovu zdravstvenog stanja, nacionalne pripadnosti ili socijalnog statusa.

Svako ko smatra da ima pravo da ljude koji podržavaju Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku naziva pogrdnim imenima, aludirajući da su oni na bilo koji način manje vredni, pokazuje koliko je daleko otišao u političkoj mržnji i netrpeljivosti.

Baš ovako izgleda bezidejnost i čista mržnja koju Mandić i njemu slični seju iz dana u dan, neprestano.

Umesto da podrže sve građane, oni na najbezočniji način izvrgavaju ruglu ljude koji zaslužuju najveću podršku države i društva, a ne javno poniženje i sramno omalovažavanje!

Da li mu je sada jasno zašto on, njegov gazda i njihova lopovska družina nikada neće dobiti poverenje građana da vode ovu državu? Zato što onaj ko druge ponižava, vređa i ismeva, ko gradi političku karijeru na mržnji, podelama i isključivosti – ne predstavlja interese naroda. A naš narod to i te kako vidi, oseća i najbolje zna da prepozna prave namere.

Srpska napredna stranka ostaje dosledna u stavu da su svi ljudi jednaki i zaslužuju dostojanstvo, razumevanje i podršku. Za nas ne postoje građani prvog i drugog reda – svaki čovek je važan i vredan. Mi ne delimo, ne mrzimo i ne vređamo. Mi radimo za Srbiju i sve njene građane!

Saopštenje za javnost Zorana Tomića, člana predsedništva SNS i šefa odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane”

Ovo da vodi Kruševac? Njegov tajkun da vodi Srbiju? Ako ste se ikada pitali ko su sejači mržnje i podela u društvu, evo vam ga jedan od njih. U prevodu dragi građani, posebno vi koji ste podržali Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, vi ste sve ovo što je napisao. Ne čudi nas što od semenki bundeve ludare nije dalje evoluirao? Hoće da kaže da su 2,2 miliona građana Srbije ometeni u razvoju, socijalni slučajevi, psihički poremećeni, da su sve nacionalne manjine takve? Šta ima protiv svih nas koji smo uz politiku Vučića? Šta ima protiv ljudi koji su ometeni u razvoju, koji imaju zdravstvene i druge probleme, koji su ugroženi i za koje se mi borimo da pomognemo i kojima pomažemo? Ovo što ste pročitali na njegovom statusu su klasične reči fašiste i naciste, deluje mi kao da je sam Hitler kontaktiran da bi se ovaj status napisao?

Posle ovoga valjda mu je jasno zašto nikad neće dobiti poverenje građana da bilo šta vodi. Onaj ko druge ljude omalovažava, ko spinuje i vređa i ponosi se uličarskom školom, ne može biti gradonačelnik Kruševca, a njegova stranka ne može da vodi ni grad ni državu.

Ide nam lokalna skupština pa će tu čuti svi građani Srbije argumente zašto se ovakvim mrziteljima mora stati na kraj i ne sme dozvoliti da opet uzurpiraju budžet grada i zloupotrebljavaju ljude zarad političkih poena.

Gledaćemo se…

Saopštenje za javnost Ivana Manojlovića, člana glavnog odbora SNS i gradonačelnika Kruševca

Najoštrije osuđujemo svaku zloupotrebu i vređanje osoba iz najosetljivijih kategorija našeg društva!

Bez imalo stida, pojedini „političari u pokušaju” na taj način vređaju i gotovo dva miliona građana koji su na poslednjim izborima direktno svojim glasom ukazali poverenje Srpskoj naprednoj stranci.

Ponosni smo što smo sušta suprotnost onome što autor tvrdi. Upravo ta različitost i jeste razlog što SNS uživa najveće poverenje građana Srbije. Za nas je svaki čovek važan, a potrebe svakog pojedinca podjednako značajne.

SNS i država Srbija pokazale su najveću posvećenost unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, ratnih veterana, višečlanih porodica i socijalno ugroženih građana.

Zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u pristupačnost institucija, socijalne programe, subvencije za zapošljavanje, stambenu podršku i zdravstvenu zaštitu, jasno pokazujemo da brinemo o svakom čoveku – bez obzira na njegove mogućnosti ili okolnosti.

U Kruševcu smo, između ostalog, među prvima uveli uslugu ličnog pratioca dece, a ove godine i Kancelariju bez barijera, van sedišta Gradske uprave, opremljenu specijalnom tehnologijom za slepa i slabovida lica.

Političke razlike su legitimne, ali omalovažavanje i stigmatizacija ljudi koji se bore sa životnim izazovima nikada ne mogu biti izraz odgovornog i humanog pristupa.

SNS će nastaviti da radi upravo za te ljude – odgovorno i tiho, ali sa rezultatima koji se vide u svakom gradu i svakoj porodici.

Na kraju, ovakve objave samo su dokaz ko zapravo zloupotrebljava osetljive kategorije građana i uvlači ih u političke obračune, u odsustvu bilo kakvog rada, rezultata, pa čak i same ideje.

Saopštenje za javnost Dragane Barišić, članice GrO SNS Kruševac i predsednice Skupštine grada Kruševca

Kao predsednica Skupštine grada, ali pre svega kao lekar specijalista psihijatrije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa osobama sa mentalnim smetnjama, ne mogu da ostanem nema na neprimerene izjave i vređanje lica sa psihičkim poremećajima, smetnjama u razvoju i socijalno ugroženim grupama, od strane jednog opozicionog “lidera”.

Ovakve izjave nisu samo neosnovane i politički motivisane, već su i krajnje dehumanizujuće. One doprinose širenju stigme i diskriminacije. One direktno vređaju dostojanstvo građana koji, uprkos svojim poteškoćama, žive dostojanstveno i imaju ista prava kao svi drugi.

Kao lekar osećam obavezu da podsetim sve one koji to ne znaju da su osobe sa psihičkim poremećajima i smetnjama u razvoju punopravni članovi našeg društva. Svako njihovo društveno političko učešće, uključujući i izlazak na izbore ili podršku određenoj političkoj opciji, nije “zloupotreba”, već njihovo ustavno i zakonsko pravo.

Kao predsednica Skupštine grada, pozivam sve političke aktere da u budućim javnim nastupima pokažu veću odgovornost i elementarno poštovanje prema građanima koji se već suočavaju sa brojnim izazovima. Najmanje što očekujem je javno izvinjenje – pre svega zbog poniženja koje je “lider” Đilasove stranke naneo onima koji se najmanje mogu braniti.

Dostojanstvo, prava i zaštita najugroženijih ne mogu i ne smeju biti predmet političkog nadmetanja.