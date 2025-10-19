Ne pretrčavaj život, pređi na pešački: Jedna greška vas može skupo koštati

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) pokrenula je kampanju „Ne pretrčavaj život, pređi na pešački“ kako bi skrenula pažnju na bezbednost pešaka, posebno u zimskom periodu kada su dani kraći, a vidljivost smanjena zbog snega, leda, kiše i magle.

Upravo tada, kada se mrak spušta ranije, najveći broj nesreća sa pešacima događa se u naselju, van raskrsnica, i to u preko 80 odsto slučajeva.

Prosečno, u Srbiji godišnje pogine oko 130 pešaka, a više od 2.600 bude povređeno. Polovina poginulih su osobe starije od 65 godina, što ovu grupu čini najugroženijom. Muškarci čine dve trećine stradalih, dok se nesreće uglavnom dešavaju u vreme prvog mraka i sumraka.

Uvek se kretati trotoarom ili površinom namenjenom pešacima; ako nije dostupna, koristiti levu ivicu kolovoza.Pre stupanja na pešački prelaz uveriti se da vas je vozač video – ostvariti vizuelni kontakt „oči u oči“. Nositi svetliju odeću i reflektujuće elemente, posebno deca.Zabranjeno je korišćenje mobilnog telefona ili slušalica dok prelazite pešački prelaz.