Danas je Sveti Toma

Danas je praznik Svetog apostola Tome, u narodu poznatog kao Neverni Toma. Slavi se kao krsna, ali i esnafska slava.

Sveti Toma je rođen u galilejskog gradu Paneade. Jedan je od dvanaestorice apostola i jedini među njima koji nije krio svoju sumnju u Vaskrsenje Hristovo. Kroz tu njegovu nevericu, zbog koje je i nazvan Neverni Toma, hrišćanstvo je dobilo potvrdu tog čudesnog događaja. U našem narodu, u sušnom periodu, moli se Svetom Tomi, jer ovaj svetac čuva pečat od oblaka i donosi dragocenu kišu. Tomindan mnoge porodice u Srbiji obeležavaju kao krsnu slavu. Svetom Liturgijom i osveštavanjem slavskih kolača u crkvama i manastirima Eparhije kruševačke proslavljen je Sveti Apostol Toma – Tomindan, zaštitnik brojnih srpskih hramova, domova i domaćina slave.