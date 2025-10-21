Aktivisti Gradskog odbora Srpske napredne stranke Kruševac obeležili 17. rođendan Stranke

Štandom na Trgu Kosovskih junaka, podelom informativnog materijala i razgovorom sa sugrađanima – aktivisti Gradskog odbora Srpske napredne stranke Kruševac, obeležili su 17. rođendan Stranke.

Osnovana je na današnji dan 2008. godine, podsetili su kruševački naprednjaci i u razgovoru sa Kruševljanima – najavili odgovorno vršenje vlasti i nastavak izgradnje i napredovanja Grada na svim poljima, kao i u prethodnih 13 godina, od kada je Srpska napredna stranka na vlasti.

17. Rođendan stranke svim aktivistima, članovima, simpatizerima ali i svim građanima Kruševca koji veruju da se odgovornim zajedničkim radom može bolje i kvalietetnije živeti i raditi u Kruševcu, da se mladi zapošljavaju i ostanu u svom rodnom Gradu – čestitala je članica Gradskog odbora SNS Kruševac Snežana Radojković.