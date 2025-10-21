Astronomsko udruženje EUREKA u Kruševcu aktivno već 15 godina

Astronomsko udruženje EUREKA u Kruševcu postoji već 15 godina, ima petnaestak stalnih članova, organizuje posmatranje planeta, ima svoju opservatoriju u Zabavnom parku ŠARENGRAD, Astronosmki letnji kamp na Jastrepcu i brojne značajne projekte.

Detaljnije o aktivnostima ovovg udruženja, koje se aktivno bavi astronomijom kao naukom zahvaljujući i dobroj tehničkoj opremlejnosti, u narednom prilog Dnevnika RTK u okviru medijskog projekta Televizije Kruševac INOVATIVNI HORIZONTI koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije Ministarstva informisanja i telekomunikacija.