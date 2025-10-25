Делови Моштију Светог Зосима и Јакова туманских биће пренете у Цркву Свете Петке у Мајдеву, од 27. до 30. октобра

Благословом Божијим, молитвеним покровитељством и заступништвом Светих Божијих угодника Зосима и Јакова туманских чудотворца, Благословом Високопреосвећених Митрополита крушевачког Г. Давида и браничевског Г. Игнатија, љубављу и добротом Високопреподобног Архимандрита Оца Димитрија, Игумана манастира Тумана, делови Моштију Светог Зосима и Јакова туманских биће пренете у мајдевску парохију, у Цркву Свете Петке у Мајдеву, у периоду од понедељка 27.октобра до четвртка 30.октобра 2025.године, на Благослов, радост, утеху, помоћ, исцељење и љубав свих верника и народа Божијег.
Тим Богоугодним поводом обавештавамо и позивамо све на овај јединствен и величанствен сабор преноса Светих Моштију ових дивних Светитеља Божијих, да им заблагодаримо, са њима поделимо захвалност и све оно што нас обремењује и оптерећује и прославимо Господа Бога који је диван у Светима Својим.
РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
Свакодневно ће се служити Света Божанска Литургија од 8 сати, вечерње Богослужење са Акатистом од 17 сати.
У среду од 17 сати служиће се Света Тајна Јелеосвећења (велика молитва за здравље и исцељење душе и тела).
У овом периоду, обогаћени даром Светих Моштију Светитеља Божијих Зосима и Јакова, прославићемо два значајна и велика Празника:
-Празник Преподобне Петке, 27.октобра (храмовна Слава брвнаре Цркве)
-Празник Светих Врача Козме и Дамјана арабијских, 30.октобра.
“Радујте се Преподобни Зосиме и Јакове, туманске обитељи похвало и народа Божијег заштито и утехо!”
ЦО Мајдево и
Парох мајдевски
Хаџи Верољуб, протојереј